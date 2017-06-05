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Göztepe taraftarları kutlama yaptı

Göztepe’nin taraftarları İzmir’de kutlama yaptı.

Göztepe taraftarları kutlama yaptı

 TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe’nin taraftarları İzmir’de kutlama yaptı.

Göztepe Meydanı’nda bulunan kulübün önüne kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, takımlarının penaltıdan galip gelmesinin ardından kutlamalara başladı.

Taraftarlar, takımlarının tişörtünü giyip slogan attı, marşlar söyledi.

Meşaleler yakan sarı-kırmızılı taraftarlardan bazıları meydanda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Bazı taraftarlar ise bayraklar astıkları araçlarla konvoy yaparak şehir turu attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #taraftar #süper lig #kutlama #göztepe
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