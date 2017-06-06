Göztepe’nin Süper Lige yükselmesiyle birlikte kutlamalar sürüyor. Eskişehir sporu penaltı atışlarıyla yenen İzmir ekibi üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu. Göztepe kafilesini taşıyan otobüs taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zor ilerledi.

Göztepe 14 yıl sonra Süper Lige “merhaba” dedi. İzmir’de kutlamalar bitmek bilmedi.



TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu.



Güzelyalı'da tur atan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyete taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Otobüs, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle ilerledi.



Tezahüratlarla, meşalelerle Süper Lig'e yükselme coşkusunu kutlayan Göztepeliler, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.



Göztepe, kulübün kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran'da da kutlamalara devam edecek.







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