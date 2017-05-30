Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren bir basın toplantısı düzenledi.

Güneş'in öncelikle soru almadan başladığı konuşmada şunları söyledi:



HİÇBİR MAÇTA EZİLMEDİK



"İşimizin bir kısmını yaptık, bir kısmını yapamadık. Ama yapılacak daha çok şey var. Bakıldığında hiçbir maçta ve organizasyonda ezilmedik. Ama Dinamo Kiev, Başakşehir ve Karabükpor maçlarında çok kötü oynadık. Ama bakıldığında olağanüstü bir çalışmayla bugünlere gelindi. Saha içinde de dışında da bir aileydik. Ne kazanacağımız değil ne yapacağımız önemliydi. Hedefimiz güzel ve keyif veren futboldu ama ligin ikinci yarısında bu keyif verme durumunu kaybettik. Bu şampiyonluk hepimiz için ilkler yaşattı ama bu başarılar devam edecek. Bu yıl futbol yaşamımda 50'inci yılımı kutluyorum. Hep iyi niyetle ve gayretle çalıştım. Siz işinizi doğru yapınca başarıda size geliyor. Ben Beşiktaş camiasını seviyorum burada da çok seviliyorum. Daha büyük başarılara imza atmak gerekiyor."



BAŞKANIN KIZI AĞLADI, ONA BAKIP BENDE AĞLADIM"



"Geleceğe bakacağız ama bugünü de yaşayacağız. Atatürk'ün dediği gibi Zeki, çevik ve ahlaklı oyuncular yetiştirmemiz gerekiyor. Başkanın kızının ağlamasına bende ağladım. Beşiktaş taraftarı bizi düşerken çok ayağa kaldırdı. Maç sonu yaptığım ve yarım kalan açıklama Mevlana'nın lafıdır. O laflar eşime söylenmiş bir lafdır."



HAİN İNSANLAR



"Bu sözleri değiştirip başka yerlere çeken insanlar haindir. Yazılan transfer haberleri beni çok güldürüyor. Ben burada çok mutluyum ve çalışmaya devam ediyorum"



"HİÇBİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUM"



Beşiktaş'ta ki geleceği hakkında da konuşan Güneş, geleceği ile ilgili olarak "Hiçbir yere gitmek istemiyorum" dedi.



Şenol Güneş "Takımdan gideceğim hiç bir zaman demedim, basın toplantısında söylediklerimi yanlış anladınız. Ben orada bir antrenörün ne yapması gerektiğini söyledim. Ben görevimin başındayım. Çalışıyorum burada. Ortada bir gizlilik yok zaten. Sözleşmem devam ediyor. 2 ay biz yönetim ile oturup sözleşme konuşsak olmazdı. 2 aydır sözleşmem konusunda yazılan sebebi ile şampiyonluğu bile kaybedebilirsin yani . Başakşehir maçında rehavet ile çıktık sahaya o yüzden kaybettik. "



FENERBAHÇE'Yİ EZDİK



"Fenerbahçe maçında onları ezdik ama 15 saniye kala mucize bir gol attık kendi kalemize. Beşiktaş Kulübü bana kal derse kalırım git derse giderim. Takımdan oynamayanlar gidecek. Milli takımın antrenörü var benim oraya yazılmam ayıp. Bakın buradan gitmeyeceğim ama gidersem bile bu takıma zarar gelmez. Tamer Hoca konusunu bilmiyorum. Bana birşey demedi ama ben dahil herkes gidebilir buradan önemli olan kulüptür. Benim beklentim transferlerin erken bitmesi ama öyle olmuyor tabii. Bana henüz uzun süreli bir teklif gelmedi ama bir kaç gün içinde konuşuruz. Ama benim başkanla ve yönetimle sorunum yok. Hiç bir yere gitmek istemiyorum, kimseden de teklif almadım. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovulsam bile gitmem" şeklinde konuştu.



"BİR STOPER KESİN LAZIM"



Önümüzdeki yılın planlaması hakkında konuşan Şenol Güneş şunları söyledi:



"Ben takımında oynayan oyuncuların hepsinin kalmasını istiyorum. Ama bir stoper kesin lazım. Benim için tüm oyuncular değerli illa yıldız oyuncu olsun diyemem. Beşiktaş geçen sene oldu, bu sene oldu seneyede şampiyon olur. Zaten Beşiktaş'ın her sene şampiyonluğa oynaması gerekiyor. Başakşehir'e yatırım yapılıp veriliyor ben geldiğim günden beri altyapı için yan araziyi almak istiyoruz bize vermiyorlar. Alt yapıdan en iyi oyuncuların çıkması için buraya yanımıza gelmeleri şart. Biz bu ülkenin en iyi takımı olmak zorundayız. Hedefimiz bu ülkenin en iyi takımı olmak. Seneyede çok daha fazla çalışmalıyız bu seneden fazla hatta. Çalışmayan ise gider. Beşiktaş ile karakterim birbirine çok uyumlu. Biz İstanbul'a göre değil Avrupa'ya göre açılmayılız. Avrupa'da ses getiren bir takım olmalıyız"



MİLLİ TAKIM BIRAKMADIM ZORLA GÖNDERDİLER



Milli Takım ve yerli antrenörler hakkında konuşan Şenol Güneş "Milli Takımı ben bırakmadım, beni zorla gönderdiler. O dönemden alacağım bile var konuşmadım. Ben Trabzonspor ile 2 kere 82 puanla 2'inci oldum. Trabzonlular bana kızıyor ama kağıt üzerinde de olsak ikinci olduk çünkü ortada kupa yok. Gelelim yerli antrenörler konusuna arkasında yönetimler durursa arkası geliyor her zaman. Başarı için yönetim ile ortak çalışmak şart"