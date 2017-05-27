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Güreş: Süper Lig

Ligde 9. hafta sonunda serbest stilde Ankara ASKİ Spor liderliğini sürdürdü.

Güreş: Süper Lig

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Serbest ve Grekoromen Stil Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.

Afyonkarahisar'da iki gün süren müsabakalarda 28 kulüpten 280 güreşçi mücadele etti.

Organizasyonda, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül başta olmak üzere Avrupa ve dünya şampiyonu milli sporcular da mindere çıktı.

Müsabakalar sonunda grekoromen stilde Ankara ASKİ Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18 puanla zirveyi paylaştı.

Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor 18 puanla liderliğini sürdürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Serbest ve Grekoromen Stil Süper Ligi #İstanbul Büyükşehir Belediyespor #güreş #Ankara ASKİ Spor Kulübü
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