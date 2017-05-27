Ligde 9. hafta sonunda serbest stilde Ankara ASKİ Spor liderliğini sürdürdü.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Serbest ve Grekoromen Stil Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları tamamlandı.



Afyonkarahisar'da iki gün süren müsabakalarda 28 kulüpten 280 güreşçi mücadele etti.



Organizasyonda, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül başta olmak üzere Avrupa ve dünya şampiyonu milli sporcular da mindere çıktı.



Müsabakalar sonunda grekoromen stilde Ankara ASKİ Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18 puanla zirveyi paylaştı.



Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor 18 puanla liderliğini sürdürdü.