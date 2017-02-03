Hafta sonu kupa heyecanı var

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı, statlar ve hakemler şöyle:



4 Şubat Cumartesi



14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye) (KUTLUHAN BİLGİÇ)



16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) (BÜLENT YILDIRIM)



18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena) (ALPER ULUSOY)



20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (METE KALKAVAN)



5 Şubat Pazar:



12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs) (ÖZGÜR YANKAYA)



15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye) (ARDA KARDEŞLER)



16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (ÜMİT ÖZTÜRK)



20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (ALİ PALABIYIK)

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