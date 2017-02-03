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Hafta sonu kupa heyecanı var

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

Hafta sonu kupa heyecanı var
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turunun maç programı, statlar ve hakemler şöyle:

4 Şubat Cumartesi 

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor (Tuzla Belediye) (KUTLUHAN BİLGİÇ)

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) (BÜLENT YILDIRIM)

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor (Şanlıurfa GAP Arena) (ALPER ULUSOY)

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (METE KALKAVAN)

5 Şubat Pazar:

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs) (ÖZGÜR YANKAYA)

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye) (ARDA KARDEŞLER)

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (ÜMİT ÖZTÜRK)

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (ALİ PALABIYIK)

Kaynak: DHA
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