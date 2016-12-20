'Hain saldırıyı lanetliyoruz'

Fenerbahçe Kulübü, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ailesine ve ülkesine sabır dileklerini ileterek, "Bu hain saldırıyı şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı

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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;





"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a Çankaya'da katıldığı bir sergide silahlı saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonrası büyükelçinin hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.





Ülkemizi bu tür hain saldırılarla kaosa sürüklemeye çalışanları en ağır şekilde lanetleyerek, hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesine ve ülkesine sabır dileklerimizi iletiyor, yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

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