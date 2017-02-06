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Hakeme top atan tenisçiye ceza

Denis Shapovalov'a, 7 bin dolar para cezası verildi

Hakeme top atan tenisçiye ceza

 Kanada ile Büyük Britanya arasındaki Davis Kupası Dünya Grubu ilk tur serisinde, kaybettiği puan sonrası vurduğu top hakemin yüzüne gelen Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov'a, 7 bin dolar para cezası verildi.

Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamada, 2-2 eşitlikle girilen ilk tur serisi 5. maçının 3. setinde servisinin kırılmasına sinirlenen ve raketiyle vurduğu top hakem Arnaud Gabas'ın yüzüne gelen Shapovalov'un, 7 bin dolar para cezası aldığı belirtildi.

İlk iki seti 6-3 ve 6-4 kaybettikten sonra üçüncü sette de 2-1 geriye düşen 17 yaşındaki Shapovalov, olay sonrası diskalifiye edilmiş ve rakibi Kyle Edmund hükmen galip sayılmıştı. Büyük Britanya böylece 3-5 Şubat tarihlerinde oynanan seride Kanada'yı 3-2 yenerek 2. tura yükselmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tenis #Denis Shapovalov #Davis Kupası
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