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Hakemler belli oldu

Ligde play-off yarı final rövanş karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 

19.00 Eskişehirspor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.30 Boluspor-Göztepe: Hüseyin Göçek 


Kaynak: AA
Etiketler; #hakem #futbol #Lig #TFF 1.Lig #TFF
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