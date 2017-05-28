Ligde play-off yarı final rövanş karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final rövanş müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



19.00 Eskişehirspor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu



21.30 Boluspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

