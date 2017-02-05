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Hapoel Beer-Sheva yenildi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer-Sheva, lig maçında konuk olduğu Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu

Hapoel Beer-Sheva yenildi

 İsrail Premier Lig'de lider Hapoel Beer-Sheva, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, ligin 21. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu.

Ev sahibi Maccabi Tel Aviv, 9. dakikada Vidar Kjartansson'un golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Hapoel Beer-Sheva, mücadeleyi kaybetmesine rağmen 46 puanla lig liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi #maccabi tel aviv #İsrail Premier Lig #Hapoel Beer-Sheva #beşiktaş
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