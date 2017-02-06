Hasan Çetinkaya'nın durumu iyi

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçta başına gelen bir cisimle yaralanan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, durumunun iyi olduğunu açıkladı.Kaynak: DHA
Basın mensuplarına konuşan Çetinkaya, kafasında ufak bir yarık olduğunu dile getirerek, "Tribünden kalın bir cisim geldi. İçeride müdahale edildi. Ufak bir yarık var, yara kapatıldı. Herhangi bir sıkıntı yok, iyiyim. Geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara, arayanlara teşekkür ederim" dedi.
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