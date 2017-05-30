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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Hatay ekibi, Ukraynalı Mircheva ile 1 yıllığına anlaştı

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ukraynalı Viktoria Mircheva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki 1,90 metre boyundaki oyuncunun, geçen sezon Canik Belediyespor'da forma giydiğini anımsattı.

Mircheva'nın aynı zamanda Ukrayna Mi̇lli̇ Takım oyuncusu olduğunu da belirten Bayraktar, "Geçen sezonda 24 maçta 30,5 daki̇ka süre ve 13,3 sayı ortalaması i̇le oynadı. Mircheva tecrübeli bir oyuncu ve bu deneyimiyle takımımıza katkı vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bayraktar, transfer çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Hatay Büyükşehir Belediyespor #hatay
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