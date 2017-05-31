Hatay ekibi, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile 1 yıllığına anlaştı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belçikalı Hind Ben Abdelkader ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1.72 metre boyunda 22 yaşındaki oyuncunun, ilk kez Türkiye'de forma giyeceğini söyledi.



Geçen yıl Polonya'nın Wisla Can Pack takımında oynayan Abdelkader'in, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 15 sayı, 6.5 ribaunt, 5 asist ortalama yakaladığını kaydeden Bayraktar, " Oyuncumuz ilk kez Türkiye'de oynayacak. Hem oyun kurucu hem de skorer oyun kurucu pozisyonunda oynayabiliyor. Onun takımımızın oyun felsefesine uygun olduğunu ve bu sezon takımımıza çok katkı vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Bayraktar, tecrübeli oyuncu Abdelkader'e yeni takımında başarılar diledi.