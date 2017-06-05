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Hazard, milli takım kampında sakatlandı

Belçika Milli Takımı kampında antrenman sırasında sakatlanan Chelsea'nin yıldız futbolcusu Hazard'ın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi

Hazard, milli takım kampında sakatlandı

 İngiliz ekibi Chelsea'nin Belçikalı yıldız futbolcusu Eden Hazard, milli takım kampında sakatlandı.

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında antrenman sırasında sakatlanan Hazard'ın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Chelsea'nin Premier Lig'de geride kalan sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük paya sahip Hazard'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde H Grubu'nda yer alan Belçika, 9 Haziran Cuma günü Estonya'ya konuk olacak. Grupta 5 maç sonunda 13 puan toplayan Belçika, Yunanistan'ın iki puan önünde lider durumda bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Eden Hazard #chelsea #Belçika Milli Takımı
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