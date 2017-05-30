Erzincan’da ailesinin desteğiyle 9 yıl önce atıcılık sporuna başlayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Nurefşan Polat, bu branşta 75 madalya alarak büyük başarı gösterdi

Erzincan’da ailesinin desteğiyle 9 yıl önce atıcılık sporuna başlayıp 75 madalya alan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Nurefşan Polat, bu branşta başarıya doymuyor.

Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Erzincanlı 21 yaşındaki Nurefşan Polat, ailesinin yönlendirmesi ve desteğiyle 9 yıl önce atıcılık sporuna başladı.

Halen hem üniversite eğitimini sürdüren hem de kentteki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfek Spor Takımı'nda mücadele eden Nurefşan, elde ettiği başarılı sonuçlarla göz dolduruyor.

Haftanın 5 günü antrenmanlarını aksatmadan sürdüren ve bu branşta gösterdiği başarılarla kadın atıcılık meraklılarına da örnek olan Nurefşan, 9 yıllık spor hayatında yurt içinde katıldığı müsabakalarda 75 madalya ve kupa alarak büyük başarı elde etti.

Atıcılıkta toplayacağı puanlarla milli takıma girmeyi amaçlayan Nurefşan Polat, milli sporcu olduktan sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp madalya almak için ter döküyor.

Nurefşan Polat AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır sürdürdüğü atıcılık branşında milli sporcu olmayı çok istediğini belirterek, "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiyeyi temsil etmek ve Türk bayrağını göndere çekmek. Antrenmanlarımı bu yönde sürdürüyorum." dedi.



Nurefşan: "Kadınların katılımı fazla"

Daha önce farklı spor dallarıyla ilgilendiğini ancak 12 yaşından beri atıcılık sporuna yöneldiğini anlatan genç sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor hayatında ferdi ve takım halinde çeşitli başarılar elde ettim ve takım halinde uzun yıllardır kırılamayan rekoru kırdık. Havalı tüfek ferdi ve takım müsabakalarında 75 madalya ve kupa aldım. Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'na katılarak ferdi ve takım müsabakalarında başarı elde ettik. Atıcılık erkek sporu olarak biliniyor ama bu spor branşında kadınların katılımı da oldukça fazla."



Erzincan, atıcılıkta 10 yılda 400 madalya topladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Teknik Kurulu Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Tuğrul Karanlık, atıcılık sporunda Erzincan'da 10 yıldır faaliyet gösterdiğini anlatarak, kentte bu süreçte başarılı sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

Sporcularının şimdiye kadar 75 kupa ve 400 madalya elde ettiğini dile getiren Karanlık, "Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren başarılı sporcumuz Nurefşan Polat, 9 yıllık spor hayatında havalı tüfek branşında 75 madalya aldı ve takım halinde kırdığımız Türkiye rekoruna büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Karanlık, bu branşa küçük yaşta başlamanın başarılı beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Başarılı sporcular yetiştirebilmemiz için kız, erkek 11-12 yaşındaki herkesi poligona bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.