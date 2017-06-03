TFF 1. Lig'de attığı 11 golle Türk oyuncular içinde en skorer isimlerden olan Bahattin Köse, Manisaspor'un 2. Lig'deki şampiyonluğunda olduğu gibi 1. Lig'de kümede kalmasına da büyük katkı sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da attığı 11 golle, en skorer Türk oyunculardan olan Bahattin Köse, "Sezon başında kendime gol hedefi koymamıştım. Elimden geleni yaptım, 11 gol fena değil diye düşünüyorum." dedi.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bahattin Köse, takım olarak ilk yarıda zorlanmalarına rağmen ikinci devre toparlandıklarını söyledi. Yakaladıkları çıkışla ligde kalmayı başardıklarını belirten Bahattin, "Allah'a şükür bunu başardık, şimdi gelecek sezon yeni hedeflerle önümüze bakacağız." ifadesini kullandı.



Bahattin Köse, takımda kimin gol attığının hiç önemli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Elimden geleni yapıyorum. Attığım goller takım için de iyi oldu. Sezon başında kendime gol hedefi koymamıştım. Elimden geleni yaptım, 11 gol fena değil diye düşünüyorum. TFF 1. Lig çok zor. İkili mücadele çok oluyor, oyuncu hemen arkana yapışıyor."



"Çok zorlandım"



Almanya'dan geldiğinde ilk 6 ay çok zorlandığını kaydeden Bahattin Köse, "Burada bambaşka bir sistem var. Almanya'da ezbere oynuyorsun, sağa sola bakmaya gerek yok, topu attığın yerde adam olmak zorunda. Burada öyle değil ama alışınca oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bahattin Köse, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay'ın milli takım tercihinde Mesut Özil'i örnek aldığını düşündüğünü belirterek, "Mesut Özil milli takımını seçti, orada başarı yakalayıp Real Madrid'e gitti. Kerem de belki böyle bir adım atayım diye düşündü, yoksa Türkiye için oynamak gururdur. Kariyeri için böyle bir tercih yaptı." diye konuştu.



Kariyeri



Almanya doğumlu 27 yaşındaki Bahattin Köse, Almanya'da Arminia Bielefeld, Belçika'da ise RAEC Mons takımlarında mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunun devre arasında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Golcü oyuncu daha sonra Altınordu ve Manisaspor'da mücadele etti.



Normal sezonda 24 kez fileleri havalandıran Adana Demirsporlu Mickael Franck Pote'nin gol kralı olduğu TFF 1. Lig'i 11 golle tamamlayan Bahattin Köse, Türk oyuncular içinde en skorer isimler arasında yer aldı.



Bandırmaspor'da Atabey Çiçek, Ümraniyespor'da İbrahim Akdağ ve Eskişehirspor'da Semih Şentürk 12 gol atarken, Bahattin'in yanı sıra Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Göztepeli Umut Nayir ve Giresunsporlu Özgür Can Özcan 11 gol kaydetti.