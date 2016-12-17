Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Muratpaşa Belediyespor: 34 - Eskişehir Hentbol: 32
Bayanlar Hentbol Süper Lig'in 11. haftasında Muratpaşa Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 34-32 yendi.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 17-15 önde tamamladı.
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