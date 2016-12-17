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Hentbol: Bayanlar Süper Lig

- Yenimahalle Belediyespor: 32 - Zağnosspor: 27

Hentbol: Bayanlar Süper Lig

(AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig'de Yenimahalle Belediyespor, sahasında Zağnosspor'u 32-27 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 18-14 üstün tamamladı.

Etiketler; #Zağnosspor #Yenimahalle Belediyespor #hentbol #Bayanlar Hentbol Süper Lig
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