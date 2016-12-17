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Hentbol: Erkekler Süper Lig

- Göztepe: 22 - Beykoz Belediyespor: 22

Hentbol: Erkekler Süper Lig

(AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Beykoz Belediyespor 22-22 berabere kaldı.

Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 12-12 eşitlikle tamamlandı.

Müsabaka, Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

Etiketler; #hentbol #göztepe #Erkekler Süper Lig #Beykoz Belediyespor
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