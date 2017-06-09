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Hentbolcular Bulgaristan'da turnuvaya katılacak

IHF Challenge Trophy Turnuvası'nda Türkiye A Grubu'nda Kosova, Arnavutluk ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak

Hentbolcular Bulgaristan'da turnuvaya katılacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası ana eleme gruplarına katılabilmek için Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Challenge Trophy Turnuvası'nda mücadele edecek.

Turnuva, 12-18 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ın Gabrovo ve Veliko Tarnano kentlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye, A Grubu'nda Kosova, Arnavutluk ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Organizasyonda 4 grupta 16 takım mücadele edecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak ilk tur müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çapraz şekilde eşleşecek.

Müsabakalar sonucunda 3 takım, 2020 Avrupa Şampiyonası ana eleme gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Veliko Tarnano #Kosova #irlanda #ıhf challenge trophy #hentbol #Gabrovo #bulgaristan #arnavutluk #2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası
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