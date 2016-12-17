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Hentbolda kadın millilerin rakibi Çek Cumhuriyeti

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası play-off turunda Çek Cumhuriyeti ile eşleşti

Hentbolda kadın millilerin rakibi Çek Cumhuriyeti

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2017 Dünya Şampiyonası play-off turundaki rakibi Çek Cumhuriyeti oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç'in Göteborg kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'nin, Çek Cumhuriyeti ile eşleştiği bildirildi.
Play-off turunun ilk maçı Çek Cumhuriyeti'nde 9 veya 11 Haziran 2017'de, rövanş karşılaşması ise 13 veya 15 Haziran 2017'de Türkiye'de oynanacak.
Etiketler; #2017 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası #Çek Cumhuriyeti #hentbol #isveç #play-off #türkiye
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