Hentbolda kadın millilerin rakibi Çek Cumhuriyeti

- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası play-off turunda Çek Cumhuriyeti ile eşleşti
ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2017 Dünya Şampiyonası play-off turundaki rakibi Çek Cumhuriyeti oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsveç'in Göteborg kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'nin, Çek Cumhuriyeti ile eşleştiği bildirildi.
Play-off turunun ilk maçı Çek Cumhuriyeti'nde 9 veya 11 Haziran 2017'de, rövanş karşılaşması ise 13 veya 15 Haziran 2017'de Türkiye'de oynanacak.