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Hırvatistan: 0 - Hollanda: 3

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Hollanda, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Hırvatistan: 0 - Hollanda: 3

Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Marie-Catherina Boulanger (Belçika), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Hırvatistan: Pavicic, Selimovic, Deak, Butigan, Boban, Tomic (Matic, Gasi, Stimac, Mrduljas, Lada) 

Hollanda: Wolt, Boom, Van Aalen, De Zwart, Scholten, Daalderop (Boom, Vellener, Wessels, Kraaijvanger, Multer)

Setler: 20-25, 9-25, 15-25

Süre: 64 dakika (22,19,23)


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #kadın #şampiyona #Hırvatistan #Hollanda #Salon #hakem
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