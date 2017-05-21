Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Marie-Catherina Boulanger (Belçika), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Hırvatistan: Pavicic, Selimovic, Deak, Butigan, Boban, Tomic (Matic, Gasi, Stimac, Mrduljas, Lada)
Hollanda: Wolt, Boom, Van Aalen, De Zwart, Scholten, Daalderop (Boom, Vellener, Wessels, Kraaijvanger, Multer)
Setler: 20-25, 9-25, 15-25
Süre: 64 dakika (22,19,23)
20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Hollanda, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Yıldırım Beyazıt