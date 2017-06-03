Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 15 dönümlük araziye yapılacak olan pist için çalışmalar başladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, off-road pisti için çalışma başlatıldı.



Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki 15 dönümlük araziye yapılacak pist için İskenderun Off-Road Kulübü üyeleriyle incelemelerde bulunuldu.



İskenderun Off-Road Kulübü üyesi Murat Sever, pistin 6 Temmuz'da açılacağını duyurdu.



Yapılacak pistin hız tutkunları için büyük bir hizmet olduğuna dikkati çeken Sever, "İlk sürüşümüzü 6 Temmuz günü gerçekleştireceğiz. Ekim ayında ise Türkiye genelinden 200 aracın katılacağı bir yarışma tertip ederek, pistin tanıtımını sağlamış olacağız." dedi.



Off-road pisti kurulacak alanda ilk sürüşü kaymakam Mustafa Erkayıran ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptı.