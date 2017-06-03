Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, off-road pisti için çalışma başlatıldı.
Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki 15 dönümlük araziye yapılacak pist için İskenderun Off-Road Kulübü üyeleriyle incelemelerde bulunuldu.
İskenderun Off-Road Kulübü üyesi Murat Sever, pistin 6 Temmuz'da açılacağını duyurdu.
Yapılacak pistin hız tutkunları için büyük bir hizmet olduğuna dikkati çeken Sever, "İlk sürüşümüzü 6 Temmuz günü gerçekleştireceğiz. Ekim ayında ise Türkiye genelinden 200 aracın katılacağı bir yarışma tertip ederek, pistin tanıtımını sağlamış olacağız." dedi.
Off-road pisti kurulacak alanda ilk sürüşü kaymakam Mustafa Erkayıran ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 15 dönümlük araziye yapılacak olan pist için çalışmalar başladı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, off-road pisti için çalışma başlatıldı.