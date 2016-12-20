İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü

0 0 0 0

Spor Toto Süper Ligin 15. Hafta karşılaşmasında Bursaspor, son haftaların başarılı takımı Antalyaspor ile karşılaştı. Bursaspor, Antalyaspor’u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yenerek, iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR





9.dakikada Bursaspor atağında Deniz ile verkaça giren Batalla’nın köşeye giren şutunu Fornezzi kornere tokatladı.





15.dakikada Daniel’in hatalı pasıyla hareketlenen Kubilay Kanatsızkuşy hareketlendi. Ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleci Fornezzi köşede yakaladı.





20.dakikada Jorquera’nın defansın arkasına attığı pasa haraketlenen Batalla, kaleci Fornezzi’yi geçti. Son çizgiden kesti. Kubilay kale sahası içerisinde kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0





30.dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz’in pasında Batalla ceza alanına yöneldi. Kaleye vurdu. Defanstan dönen top Del Valle’nin önüne düştü. Venezuella’lının vuruşu üsten dışarıya.





32.dakikada, Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu orta alana yakın bir yerde kesen Kubilay Kanatsızkuş ceza alanına yönelen Jorquera’yı o da Batalla’yı gördü. Batalla topu düzeltti ve Fornezzi’nin uzanamayacağı köşeye vurdu: 2-0





41.dakikada Antalyaspor’un atağında Ertuğrul’un arkasında topu alan Mbilla kontrol etti. Kale sahası dışına kesti. Deniz Kadah’ın kafa şutunda top üst direkten içeriye düştü: 2-1





48.dakikada Deniz Kadah sağdan süratle Bursaspor ceza alanına sokuldu. Penaltı noktasına kesti. Mbilla kontrol etmekte zorlanınca kaleci Harun yattı ve tehlikeyi önledi.





57.dakikada Aziz Behich’in ortasında Jorquera topu kontrol etti. Ceza alanı dışından vurdu. Top üstten dışarıya gitti.





77.dakikada Fornezzi’nin uzaklaştırmak istediği topu Kubilay aldı. Deniz Yılmaz’a alda at diye pasını verdi. Deniz kötü bir vuruşla topu farklı bir şekilde dışarıya gönderdi.





83.dakikada Jorquera’nın köşe atışında Merter’in kafa şutunu kalieci Fornezzi son anda kornere tokatladı.





86. dakikada Makoun’un ortasında Deniz Kadah’ın kafa şutunda top üst direkten döndü. Eto’o’nun vuruşunu ise iyi yer tutan Harun bloke ederek gole izin vermedi.





MAÇTAN NOTLAR





PANKARTLA ÇIKTILAR





Bursaspor ile Antalyaspor sahaya ‘Terörü lanetliyoruz’ yazan pankartla çıktılar. Bu pankart tribünlerden büyük alkış aldı. Maçtan önce Kayseri’de patlamada şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.





ÇEVİK KUVVETE TEZAHÜRAT





Bursasporlu taraftarlar, Çevik Kuvvet Polislerine tezahürat yaparak destek verirken, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptılar. Çevik Kuvvet ise tezahüratlarıyla ellerini kaldırıp teşekkür etti.





MAÇA İLGİ AZDI





Bursa’da hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle karşılaşmaya olan ilgi bir hayli azdı. Hafta içi olmasına karşın karşılaşmayı 10 bin 248 biletli taraftar izledi. Antalya’dan gelen az sayıdaki taraftar da tribündeki yerini aldı.



STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Serkan Olguncan (xx)





BURSASPOR: Harun (xx)- Erdem Özgenç (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), İsmail Konuk (xxx), Aziz Behich (xx), Merter Yüce (xxx), Jorquera (xxx) (Dk.90+2 Bilal Kısa), Del Valle (xx (Dk.76 John x), Deniz Yılmaz (xx), Batalla (xxx), Kubilay Kanatsızkuş (xxx) (Dk.88 Faty)





ANTALYASPOR: Fornezzi (xx)- Rıdvan (xx) (Dk.82 Makoun), Celutska (xxx), Chico (xx), Sakıb (xx), Zeki Yıldırım (x) (Dk.43Charles xx), Yekta Kurtuluş (xxx), Daniel (xx)(Dk.74 Serdar Özkan x), Deniz Kadah (xxx), Mbilla (xx), Eto’o (xx)





GOLLER: Dk.20 Kubilay Kanatsızkuş, Dk.32 Batalla (Bursasor)





SARI KARTLAR: Ertuğrul, Erdem, Batalla, Deniz Yılmlz (Bursaspor) Daniel, Zeki, Charles, Mbilla, Sakıb, Rıdvan (Antalyaspor)



Kaynak: