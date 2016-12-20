İdmanocağı ekonomik sıkıntılarını çözüyor

Kulüp başkanı Öz: "Sezon başında sponsor firmanın geri çekilmesiyle yaşadığımız ekonomik sorunları aşmaya başlayarak oyuncularımıza gereken ödemeleri yaptık"

TRABZON (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İdmanocağı'nın kulüp başkanı Mehmet Öz, sezon başında sponsor firmanın geri çekilmesiyle yaşadıkları ekonomik sorunları aşmaya başlayarak oyunculara gereken ödemeleri yaptıklarını bildirdi.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, İdmanocağı voleybol takımının 8 yıl önce kurulduğunu belirtti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele ettiklerini anımsatan Öz, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Balkan Kupası'nı kazandık. Ardından Challenge Kupası ikincisi olduk. Yaşamsal ve yarışma sürecimizde koyduğumuz tüm hedeflere, olumsuzluklara rağmen eğilmeden, bükülmeden ve dik durarak ulaştık. Bu süreç içinde yaşadığımız ekonomik şartlar nedeniyle eski ve yeni sporculara ödemelerimizde aksamalar yaptık. Kendilerinden özür diliyoruz."

Öz, sorunları artık çözmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Sezon başında sponsorluk konusunda anlaştığımız kurumun son dakikada vazgeçmesiyle büyük bir kriz yaşadık. Kapatma noktasına dahi geldik. Voleybol camiası içindeki bazı çıkar gruplarının tüm yıpratma çabalarına rağmen ayaktayız. Sayın vekillerimizin ve Sayın Bakanımızın desteği ile yola devam ettik ve ediyoruz." ifadesini kullandı.

İdmanocağı hakkında bazı dedikoduların yayıldığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"Kulaktan kulağa ve aleni olarak yaydıkları 'İdmanocağı ödeme yapmıyor', 'İdmanocağı dağılıyor' gibi dedikodulara rağmen, bugün sporcularımıza 3 ödeme yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sezon başında sponsor firmanın geri çekilmesiyle yaşadığımız ekonomik sorunları aşmaya başlayarak, oyuncularımıza gereken ödemeleri yaptık. Bunu gururla ve göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Çünkü mücadele ettiğimiz takımların birçoğu bizimki kadar ödemeyi yapamadıkları bilgileri kulağımıza geliyor. Bu konular bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bu açıklama, voleybol camiası içindeki çıkar guruplarının gerçek niyetlerini ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Çok net olarak ifade ediyoruz ki ligin ikinci yarısında çok daha güçlü bir İdmanocağı takımı seyredeceğiz ve seyrettireceğiz."