Türkiye'yi modern pentatlon branşı tarihinde ilk kez temsil eden İlke Özyüksel, Polonya'daki Dünya Kupası'nda yaptığı dereceyle 4. dünya rekorunu kırdı.

Türkiye'yi modern pentatlon branşı tarihinde ilk kez 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden İlke Özyüksel, Polonya'daki Dünya Kupası'nda yaptığı dereceyle 4. dünya rekorunu kırdı.



Drzonkow kentinde organize edilen kupada 24 ülkeden 103 sporcu mücadele etti. Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında kombinasyonda gençler dünya rekoru kıran İlke, 36 sporcunun yarıştığı final müsabakalarında bin 341 puanla bronz madalya kazandı. İlke'ye, kombinasyonda (koşu + atış) rekoru 580 puan getirdi.



İlke Özyüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4. dünya rekorunu kırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.



İlk iki rekoru 2015 yılının ekim ayında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde elde ettiğini dile getiren milli sporcu, diğer rekorunu ise 2016'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandığını hatırlattı.



Olimpiyatlardan sonra çok hızlı bir geri dönüş yaşadığının altını çizen İlke, "Sakatlıktan çabuk kurtulmam ve sahalara erken dönmem noktasında yurt dışından da çok sayıda tebrik alıyorum. Özellikle binicilik konusunda." dedi.



Geçirdiği sakatlığın ardından bu kadar kısa zamanda bir organizasyonda kürsüde yer almayı kendisinin de antrenörlerinin de beklemediğini ifade eden İlke, "Ameliyattan sonra çok çalıştık ve başarılar gelmeye başladı. Bu konuda gerçekten tarifsiz bir mutluluk içindeyim." diye konuştu.



"Yaşım gereği Tokyo'da da kürsüde olmalıyım"



İlke Özyüksel, Brezilya'nın Rio de Jenairo kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek bir ilke imza attığına dikkati çekerek, bu başarının bile geride kalması gerektiğini vurguladı.



Yeni hedefini 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak olarak belirlediğini kaydeden İlke, şunları kaydetti:



"Tokyo için kota müsabakalarına daha çok zaman var. Bu süre zarfında katılacağım ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da yine en üst basamakta olmak için savaşacağım. Ancak asıl hedef Tokyo'da kürsüde olabilmek. Yaşım gereği Tokyo'da da kürsüde olmalıyım. Madalyanın rengi altın olursa bu beni ve tüm ülkeyi çok daha mutlu edecektir."