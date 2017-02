- Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can: "Kendimi geliştirip önce bu takıma katkı sağlamak ve sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum" - "Beşiktaş'ın da puan yitirmesiyle, kaybettiğimiz liderliği bu hafta tekrar kazanmak istiyoruz" - "En büyük hedeflerimden biri, A Milli Takım formasını giymek ve uzun süre çıkarmamak"





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, kariyerinde bir gün Real Madrid forması giymeyi istediğini söyledi.

İrfan Can Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerini anlattı. Kendisini geliştirebileceği bir kulübe geldiğini belirten Medipol Başakşehirli futbolcu, "İnşallah kendimi geliştirip önce bu takıma katkı sağlamak ve sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

İspanya Ligi'nin, Türk futbolcularının oyun yapısına uygun olduğunu ifade eden İrfan Can, şöyle konuştu:

"Bana göre İspanya Ligi, her Türk oyuncusunun başarılı olabileceği bir lig. Arda abi, Emre abi orada ve başarılılar. Ben de İspanya'da başarılı olabileceğimi düşünüyorum. İspanya'da Real Madrid'i tutuyorum. Çok büyük bir kulüp. İnşallah bir gün Real Madrid formasını giyerim. Atletico Madrid ve Villarreal gibi çok iyi kulüpler de var. Avrupa'ya gidip kendimi geliştirmek istiyorum. Hangi takım olduğu fark etmez."





- "Liderliği tekrar kazanmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendiren İrfan Can, "Rakibimiz konum açısından daha üst sıralara çıkmak istiyor. Biz de ligde ikinci durumdayız. İnşallah Beşiktaş'ın da puan yitirmesiyle, kaybettiğimiz liderliği bu hafta tekrar kazanmak istiyoruz. Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Başarı için takıma elinden gelen katkıyı yapmaya çalıştığının altını çizen İrfan Can, "Takım içinde her mevkide büyük bir rekabet yaşanıyor. Her mevkide çok iyi 2-3 oyuncu var. Ben de forma giydiğim maçlarda takıma güç katmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can, "Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması durumunda, oyunu kurma açısından onun boşluğunu doldurabilir misin?" sorusuna , "İnşallah. Emre abinin yerini doldurmak çok zor bir şey. Ben de çok çalışıp Emre abi kadar olmasa da elimden geleni yapmak isterim." cevabını verdi.

- "Fenerbahçe'den teklif olmadı"

Medipol Başakşehir'e transfer olmadan önce adı Fenerbahçe ile de anılan İrfan Can, bu süreçle ilgili olarak, "Fenerbahçe haberleri çıkıyordu ama Fenerbahçe'den teklif olmadı. Kulübümüz, istedi ve beni aldı. Çok kısa bir süre içerisinde transfer gerçekleşti. İlhan başkanımız da sağ olsun Medipol Başakşehir'e gelişimde kolaylık sağladı." diye konuştu.

Transferinde, turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın payının da çok büyük olduğunu vurgulayan İrfan Can, "Bu takımın nasıl sistemli bir yapıya ve iyi bir hocaya sahip olduğunu dışarıdan herkes görüyor. Abdullah hoca gibi bir ismin burada olması gelmemde etkili oldu." şeklinde görüş belirtti.





- A Milli Takım hedefi

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen İrfan Can Kahveci, A Milli Takım formasını giymeyi de çok istediğini dile getirdi.

Daha önce A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildiğini hatırlatan İrfan Can, "Her Türk gencinin hedeflerinden biri milli takımdır. Benim de en büyük hedeflerimden biri A Milli Takım formasını giymek ve uzun süre çıkarmamak. İnşallah bunu da yapacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Togolu golcü Emmanuel Adebayor'u değerlendiren İrfan Can, "Adebayor geleli çok uzun bir süre olmadı. Çok iyi bir oyuncu. Fiziği ve formu da yerinde. Boşta kaldığı dönemde de iyi çalışmış. İnşallah takımımıza katkı sağlar." yorumunda bulundu.

İrfan Can, geçen ay yaşamını yitiren Gençlerbirliği Kulübünün efsane başkanı İlhan Cavcav ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"7 yaşında Gençlerbirliği Kulübüne girdim. İlhan Cavcav, çok uzun süre Gençlerbirliği'nin başında kaldı, takımla özdeşleşti. Onun yerini kimsenin doldurabileceğini düşünmüyorum. İnşallah kulübümüz açısından ilerleyen yıllarda daha iyi şeyler olur. Başkanımıza da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum."