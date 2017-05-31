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İrfan Buz'dan ayrılık açıklaması

Yeni Malatyaspor Kulübünün devam etmeme kararı aldığı teknik direktör Buz, "Yönetim kurulumuz bizimle devam etmeme kararı aldığını bildirdi. Alınan bu karara saygı duyarak kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

İrfan Buz'dan ayrılık açıklaması

TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesine rağmen Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimin devam etmeme kararı aldığı teknik direktörü İrfan Buz, karara saygı duyduğunu belirtti.

"Ligde kalalım yeter" derken geçen sezon sonunda play-off'u kaçıran takımlardan biri olduklarını, yeni sezon öncesi yönetimin kendilerine güvendiğini ve yola devam ettiğini vurgulayan Buz, şunları kaydetti:
"Bizden bütçe olarak çok daha yüksek imkanlara sahip takımlar arasında ligi en uzun süre domine ederi takım olmayı başardık. Ligde kalıp kalmayacağımız sorgulanırken Yeri geldi statsız kaldık, yeri geldi kulüp olarak zor süreçlerden geçtik ancak hiçbir zaman pes etmedik. Görevde kaldığımız süre boyunca tek hedefimiz başarıya ulaşmaktı ve sezon biterken camianın Süper Lig hasretine son verdik."
Malatya'da bulunduğu süre boyunca 102 puan toplayarak istikrarlı bir ekip ortaya çıkardıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün şampiyonluk sevinci yaşadığım Yeni Malatyaspor'daki sözleşmem sona erdi, Yönetim kurulumuz bizimle devam etmeme kararı aldığını bildirdi. Alınan bu karara saygı duyarak kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bu başarını mimarı olan futbolcu kardeşlerime ve bize destek olan asla unutmayacağım büyük Malatyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #irfan buz #Yeni Malatyaspor
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