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'İşbirlikçiler deşifre olacak'

Muharrem Usta: “İşbirlikçiler deşifre olacak”

'İşbirlikçiler deşifre olacak'

TRABZONSPOR’un menajer alacaklarına karşılık 6 kupasına haciz konulmasıyla ilgili paylaşımda bulunan Kulüp Başkanı Muharrem Usta, “İşbirlikçiler deşifre olacak” dedi.

Başkan Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, “Kimse endişe etmesin ki ortak menfaatlerine ulaşmak için müzeye göz dikenler ve işbirlikçileri deşifre olacaklar. Allah büyüktür” ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Muharrem Usta
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