TBMM'de Katar'a asker anlaşması kabul edildi
TBMM'de Katar'a asker anlaşması kabul edildi
Tunceli’de patlama: 2 asker yaralı
Tunceli’de patlama: 2 asker yaralı
"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."

Işık Eyigüngör'ün cezası kaldırıldı

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırma kararı aldı

Işık Eyigüngör'ün cezası kaldırıldı

Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan play-off final ilk karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı TBF'nin bir ay hak mahrumiyeti verdiği Eyigüngör'ün, bu kararın ardından ikinci maçta protokol tribününe girdiği gerekçesi ile aldığı 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasının, Tahkim Kurulu kararıyla kaldırıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yakın Doğu Üniversitesi #Türkiye Basketbol Federasyonu #tahkim kurulu #Işık Eyigüngör #fenerbahçe #Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi #basketbol #aziz yıldırım
banner863
Önceki Haber
Trump, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Sonraki Haber
Su tankeri üzerine devrilen çocuk öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.