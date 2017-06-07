Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırdı.
Yakın Doğu Üniversitesi Kulübünden yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan play-off final ilk karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı TBF'nin bir ay hak mahrumiyeti verdiği Eyigüngör'ün, bu kararın ardından ikinci maçta protokol tribününe girdiği gerekçesi ile aldığı 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasının, Tahkim Kurulu kararıyla kaldırıldığı bildirildi.
Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırma kararı aldı
Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasını kaldırdı.