İşitme Engelliler Spor Toto Erkekler Futbol Süper Lig play-off final maçında, Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu.
Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, İstanbul Sessizler 23. dakikada Fırat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Elazığ Belediye İşitme Engelliler, Emre Kılınç'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Maçın 89. dakikasında Serhat'ın attığı golle 2-1 öne geçen İstanbul Sessizler, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.
İstanbul Sessizler'in şampiyonluk kupasını, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi.
Eskişehir'de oynanan final maçında Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu
İşitme Engelliler Spor Toto Erkekler Futbol Süper Lig play-off final maçında, Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu.