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İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig play-off

Eskişehir'de oynanan final maçında Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu

İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig play-off

 İşitme Engelliler Spor Toto Erkekler Futbol Süper Lig play-off final maçında, Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu.

Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, İstanbul Sessizler 23. dakikada Fırat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Elazığ Belediye İşitme Engelliler, Emre Kılınç'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Maçın 89. dakikasında Serhat'ın attığı golle 2-1 öne geçen İstanbul Sessizler, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.

İstanbul Sessizler'in şampiyonluk kupasını, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #final #İstanbul Sessizlerspor #İşitme Engelliler Futbol Süper Lig
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