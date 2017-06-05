Eskişehir'de oynanan final maçında Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu

İşitme Engelliler Spor Toto Erkekler Futbol Süper Lig play-off final maçında, Elazığ Belediye İşitme Engelliler'i 2-1 yenen İstanbul Sessizler, şampiyon oldu.



Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, İstanbul Sessizler 23. dakikada Fırat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Elazığ Belediye İşitme Engelliler, Emre Kılınç'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.



Maçın 89. dakikasında Serhat'ın attığı golle 2-1 öne geçen İstanbul Sessizler, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.



İstanbul Sessizler'in şampiyonluk kupasını, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi.