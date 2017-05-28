İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz getirildi.

Gençlik Hizmetleri ile Personel Eğitim Şube Müdürlüğü görevini 2013'ten bu yana yürüten Boz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İl Müdürü olarak görevlendirildi.



Göreve başlayan Boz, İstanbul'da yaşayan her gence ulaşma gayretinde olacağını ifade etti.



Boz'un öz geçmişi



Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar gençlere yönelik çalışmalar yapan ve son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne getirilen Cemil Boz, 1981'de Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu.



Sakarya Hendek İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2004-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Sportif Etkinlikler AŞ'de tenis antrenörü olarak çalışan Boz, bu sırada, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ana Bilim Dalı Spor Yönetimleri Bilimleri alanında "Spor Tesislerinde Toplam Kalite Yönetimi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün farklı kademe ve birimlerinde 2006'dan bu yana hizmet veren Boz, evli ve 2 çocuk babası.

