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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Ekonomik şartlar Doumbia diyor! Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki 10 gün içinde tüm ağırlığını Fildişili yıldızı kiralamaya verecek...

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe'de yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli yönetim forvet hattı için de yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde 3 tane forvet bulunuyor. Bunlar Newcastle United takımından Alexander Mitrovic, Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi ile birlikte sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren Roma'nın Fildişili forveti Seydou Doumbia... Ancak bu üç isim içinde Fenerbahçe'ye en uygun ismin Seydou Doumbia olduğu belirtildi. UEFA ile finansal fair- play anlaşması bulunan Fenerbahçe için Doumbia'nın maliyeti çok daha uygun. Üstelik Dombia da Fener'e sıcak bakıyor.

DOUMBIA KANATLARDA DA FORMA GİYEBİLİYOR

Fenerbahçe yönetiminin önünüzdeki 1 hafta 10 gün içinde transferde tüm ağırlığı Doumbia'ya vermesi ve transferi sonuçlandırması bekleniyor. Uygun bir kiralama ücretiyle Doumbia'yı transfer ettikten sonra Fenerbahçe'nin bazı yerli isimlere yönelmesi bekleniyor. Forvetin dışında kanatlarda oynayabilen Doumbia, bu özelliğiyle Aykut Kocaman'ın da tercihi oldu. Doumbia, geçtiğimiz sezon İsviçre Ligi'nde 25 maçta 20 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Etiketler; #fenerbahçe #mehmet ekici #Valbuena #Alexander Mitrovic #newcastle united #chelsea #Michy Batshuayi #basel #Seydou Doumbia
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