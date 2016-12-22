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İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Nike, takımlarının 2017-2018 sezonunda giyeceği formaları kulüplere sunmaya başlarken, bazı formaların şimdiden internete sızdığı ve sosyal medyada boy göstermeye başladığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın muhtemel yeni sezon formaları



kulüpler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı ve sarı kırmızılı takımın gelecek sezon giymesi beklenen formaların ana hatlarıyla görücüye çıktığı kaydedildi. 
 
Galatasaray 2016 Forması

 

Etiketler; #galatasaray yeni formaları #galatasaray deplasman forması #galatasaray forma
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