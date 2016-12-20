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'İstemediğimiz sonuçlar aldık'

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, oynadıkları maçlarda istemedikleri sonuçlar aldıklarını söyledi. Seçme, Karabükspor karşısında kazanarak Kayseri halkının moralini düzelteceklerin ifade etti.

'İstemediğimiz sonuçlar aldık'
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ertuğrul Seçme yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

"İstemediğimiz sonuçlar aldık"
Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, oynadıkları maçlardan istemedikleri sonuçlar aldıklarını kaydetti. Seçme, "Adanaspor maçından sonra ilk idmanımıza çıkıyoruz. Adanaspor maçından istemediğimiz bir sonuç aldık. Morallerimiz biraz bozuk ama futbolda geçmiş yoktur, gelecek vardır. Biz o maçı unuttuk. Artık tamamen önümüzdeki maça odaklandık. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Hem terörden dolayı hem de aldığımız kötü neticeden dolayı morali bozuk olan Kayseri halkının moralini önümüzdeki maçı yenerek düzeltmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA
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