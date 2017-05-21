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İzmir'de kıyasıya mücadele

İzmir’de bin 124 sporcu Atatürk anısına koştu. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşuya 7’den 70’e her yaş grubu ilgi gösterdi. 10 kilometrelik parkur büyük heyecana sahne oldu.

İzmir'de kıyasıya mücadele

Mustafa Kemal için koştular, yarışı kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler..

Türkiye’nin dört bir yanından İzmir'e giden her yaş grubundan bin 124 yarışmacı İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs gençlik koşusunda buluştu.

10 kilometrelik parkur büyük heyecana sahne oldu.

7’den 70’e her yaş grubundan katılımın olduğu yarışmaya bazı yurttaşlar bebekleriyle katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Etiketler; #izmir #mücadele #spor #sporu #atatük #mustafa kemal atatürk #19 mayıs #etkinlik #koşu
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