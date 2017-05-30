En son 2010-2011'de Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir'in takımlarından Göztepe, TFF 1. Lig'de play-off finaline yükselmeyi başardı

En son 2010-2011'de Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir, TFF 1. Lig'de play-off finaline yükselen Göztepe'nin Eskişehirspor'u yenmesi halinde 6 sezon sonra tekrar Süper Lig'de temsil edilecek.

Profesyonel Futbol Ligi'nin kurulduğu 1959'da Altay, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka olmak üzere toplam 4 takımla temsil edilen İzmir, daha sonra Altınordu'nun da katılımıyla ilk yıllarda zaman zaman 5 takımla Süper Lig heyecanı yaşadı.

En son Bucaspor'la 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir'in takımlarından Altay 41, Göztepe 25, Karşıyaka 16, Altınordu ve İzmirspor 10'ar, Bucaspor da bir sezon Süper Lig'de mücadele etti.

Bucaspor'dan önce en son 2002-2003'te iki takımla Süper Lig'de temsil edilen İzmir, hem Altay'ın hem de Göztepe'nin aynı sezonda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı.

İzmir'i Süper Lig'de temsil eden takımlardan Altınordu TFF 1. Lig'de, Altay, Bucaspor ve Karşıyaka ise Spor Toto 2. Lig'de yer alıyor. İzmirspor ise Süper Amatör Küme'de mücadelesini sürdürüyor.



Play-off'ta tek gülen Göztepe

İzmir'in takımlardan Altay, Bucaspor, Göztepe ve Karşıyaka daha önce mücadele ettiği play-off'larda başarılı sonuçlar alamadı.

Altay 5, Bucaspor 4, Karşıyaka ise 2 kez katıldığı play-off'ta Süper Lig vizesi alamazken, Göztepe ise 1998-1999'da Antalya'da oynanan play-off'ta ilk turda Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Osmanlıspor), ikinci turda Batman Petrolspor ve finalde de Çaykur Rizespor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.

Altay, 2005-2006 ve 2006-2007'de play-off finalinde Süper Lig şansını kaçırmış, lig usulü ile oynanan 2009-2010'da ise son maçta Konyaspor'la 2-2 berabere kalarak rakibini sıralamada geçememişti.

Karşıyaka ise 2008-2009'da final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamamıştı.



Rakip İzmirli

Daha önce Çaykur Rizespor'u direkt olarak Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, bu sefer Eskişehirspor'u Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

İzmirli olan tecrübeli teknik adam, futbola başladığı Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla uzun süre görev yapmıştı.