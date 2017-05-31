İzmir ekibi Altay'ın Antalya Stadı'nda oynadığı maçla Spor Toto 2. Lig vizesi aldığı 2016-2017 sezonunda Göztepe de aynı statta Eskişehirspor'u yenerek, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek

İzmir ekibi Altay'ın Antalya'da oynadığı maçla Spor Toto 2. Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonunda, Göztepe de yine Antalya'da Eskişehirspor karşısında Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Profesyonel liglerde mücadele eden İzmir ekiplerinden Altay ve Göztepe'nin play-off oynamaya hak kazandığı 2016-2017 sezonunda Altay, Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off mücadelesinde finale kadar yükselmeyi başardı.

Play-off final maçında Antalya Stadı'nda karşılaştığı Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda mağlup eden Altay, Spor Toto 2. Lig'e yükseldi.



Göztepe, Süper Lig peşinde

Altay'ın ardından Göztepe de bir üst lige yükselme mücadelesine Antalya'da çıkacak.

TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Boluspor'u saf dışı bırakan Göztepe, final maçında Eskişehirspor'la 4 Haziran Pazar günü saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini yenmesi durumunda 14 sezon sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.

Daha önce 1998-1999 sezonunda Süper Lig'e yükselme maçlarını Antalya'da oynayan Göztepe, ilk turda Büyükşehir Belediye Ankaraspor (Osmanlıspor), ikinci turda Batman Petrolspor'u ve son olarak Çaykur Rizespor'u yenerek Süper Lig'e çıkmıştı.



Taraftarlar yalnız bırakmayacak

Göztepeli taraftarlar için İzmir'deki çeşitli belediyeler, Antalya'ya otobüs kaldıracak. Taraftarlar, maç günü Antalya'ya gidip, müsabakadan sonra İzmir'e dönmek isteyenler için özel uçak organizasyonu da planlıyor.

32 bin 539 seyirci kapasitesine sahip Antalya Stadı'nda Göztepeli taraftarlara batı alt ve üst ile güney kale arkasında 12 bin 642, Eskişehirsporlulara ise 13 bin 182 kişilik yer ayrıldı. Yerlerin kura ile belirlendiği, Göztepe'nin statta güvenlik için ayrılan bölümün azaltılması için başvuru yapacağı öğrenildi.

Kale arkası 15, diğer tribünlerin ise 20 liradan temin edileceği karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları içinde en fazla passolig kart sayısına sahip 8. ekip durumundaki Eskişehirspor'un 58 bin 241, 19. sıradaki Göztepe'nin ise 26 bin 437 kartı bulunuyor.