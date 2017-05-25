Ümit milliler, hazırlıklarına Düzce'de başladı.

Türkiye Judo Kadın Ümit Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, kentteki bir otelde 14 kişiden oluşan takımla toplantı yaparak sporculara moral verdi.



Huysuz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü'de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda takım olarak önemli başarılara imza attıklarını söyledi.



Türkiye Judo Kadın Ümit Milli Takımı'nın gelecek hafta Tekirdağ'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası için çalışmalara başladığını aktaran Huysuz, şöyle konuştu:



"Balkan Şampiyonası'nın ardından Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF) var. Ümit takımımız geleceğimiz. 2024 olimpiyatlarının kadrosu burada. Onlara daha iyi imkanlar sunabilmek için çabalıyoruz. Yönetim ve teknik ekibimizle beraber altyapı oluşturuyoruz."



Sporcuların var gücüyle çalıştığını ifade eden Huysuz, "Ümit kadın burada, erkek takımımız Samsun'da, gayet mutluyuz. Antrenmanda olan arkadaşlarımız inşallah gelecek hafta Tekirdağ'daki Balkan Şampiyonası'na katılıp Avrupa Şampiyonası için tekrar burada kampa girecekler." açıklamasında bulundu.

