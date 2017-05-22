Serie A’da üst üste 6’ncı şampiyonluğunu kazanan Juventus’ta bu başarıda emeği olan iki teknik direktör Allegri ve Conte kıyaslanıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) üst üste 6. şampiyonluğunu kazanan Juventus’un bu başarısında rol oynayan iki teknik adamdan Massimiliano Allegri, selefi Antonio Conte’ye göre İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarılarla "Boynuz kulağı geçti." dedirtti.



İtalya’da 2006 yılında patlak veren "Calciopoli" skandalındaki büyük rolü sebebiyle suçlu bulunarak alt kümeye düşürülen ancak daha sonra hızla lige dönerek, toparlanan Juventus, iki teknik adam sayesinde İtalyan futbolunu tek başına domine etti.

Serie A’ya 2007-2008 sezonunda dönerek hemen zirveye oynamaya başlayan siyah-beyazlı kulüp, 2011-2012 sezonunda yenilenmiş stadı ve eski futbolcusu Antonio Conte yönetiminde yeni bir başlangıç yaptı.

Conte teknik direktörlüğünde ilk sezonu 84 puanla namağlup tamamlayarak şike skandalının yaşattığı olumsuz havayı dağıtan siyah-beyazlı takım, Conte yönetimindeki ikinci sezonda 87 puanla mutlu sona ulaştı. Antonio Conte’nin takımın başında bulunduğu 3. ve son sezonda ise Juventus, Serie A’da puan rekoru kırarak 102 puanla şampiyonluğa uzandı.

Antonio Conte’nin takımın başında olduğu 3 sezonda Juventus, ligde fırtına gibi eserken, aynı başarıyı mücadele ettiği İtalya Kupası ve Avrupa kupalarında gösteremedi.

Juventus, Conte’nin takımın başında olduğu ilk sene 2011-2012 sezonunda İtalya Kupası’nda final oynadı. Juventus, finalde Napoli’ye kaybetmekten kurtulamadı.

Conteli Juventus, Avrupa kupalarında da ortalama bir performans çizdi. 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar çıkabilen siyah-beyazlı ekip, bu turda Almanya’nın Bayern Münih takımına, iki maçta da boyun eğerek evinin yolunu tuttu.

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Galatasaray’a geçilen ve grubu 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Juventus, bu kupada da yarı finale kadar gelebildi ve burada da Benfica’ya elendi.



Allegri farkı

2013-2014 sezonu sonunda Juventus yönetimiyle Conte arasındaki anlaşmazlık, genç teknik adamın gönderilmesine yol açarken, yerine tercih edilen isim siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük şüpheyle karşılandı.

Bazı fanatik Juventuslular, rakipleri Milan ile Serie A’da bir şampiyonluk kazanan 49 yaşındaki yeni çalıştırıcıları Allegri'nin, Conte’nin yerini dolduramayacağı tezinden hareketle "Allegri, yapacağın en iyi hareket, selefinin yaptığı son şeyi yapmak olur. Yani hemen istifa etmek." diye yorumlar yaptı.

Allegri ise polemiklere girmektense cevabı daha ilk sezon sonunda verdi.

Ligdeki şampiyonluk serisini, geldiği ilk sezon 4’e çıkaran Allegri, 2014-2015 sezonunda takımını hem İtalya Kupası’nda hem de kimsenin ihtimal vermediği şekilde Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkardı. İtalya Kupası’nı Lazio’yu 2-1 yenerek kazanan Juventus, Şampiyonlar Ligi finalinde ise formda Barcelona’ya direnemedi ve 3-1 kaybetti. Allegrili Juventus’un sezonu 2 kupa ve bir de Şampiyonlar Ligi finaliyle tamamlaması siyah-beyazlı camiayı büyük ölçüde tatmin etti.

2015-2016 sezonuna kötü başlangıç yaparak şampiyonlukta havlu attığı yorumları yapılan siyah-beyazlılar, daha sonra toparlanarak lider Napoli’yi geçmekle kalmayıp rakibinin 9 puan önünde şampiyon olmayı başardı. Allegri’nin takımı, İtalya Kupası’nı da bu kez Milan’ı yenerek üst üste 2. kez kazandı.

Yaptığı transferlerle sezona yine en kuvvetli şampiyon adayı olarak giren Juventus, ligin 5. haftasında ele geçirdiği liderlik koltuğunu sezon sonuna dek hiç bırakmadı ve 37. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Allegri üst üste 3’üncü, Juventus ise peş peşe 6'ncı lig şampiyonluğunu yaşadı.

Massimiliano Allegri, bu sezon lig şampiyonluğunun yanına bir İtalya Kupası zaferi daha ekledi ve siyah-beyazlı takım kupayı üst üste 3 kez kazanan ilk ekip olarak da tarihe geçti.

Allegri, bu sezonki lig ve kupa şampiyonluklarına son olarak 3 Haziran’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısını da ekleyerek, selefi Conte’nin Juventus’taki 3 senelik dönemine göre daha başarılı bir grafik çizdiğini ortaya koydu. İtalyan teknik adam, Galler'in Cardiff kentinin ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'i devirerek adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmak istiyor.