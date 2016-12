Kadıköy'de 3 gol

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 15. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3 - 0 mağlup etti.

0 0 0 0

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. ve 90+1. dakikada Sow ile 87. dakikada Fernandao kaydetti.





Bu arada Fenerbahçeli futbolcu Skrtel gördüğü sarı kartla Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.





Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "Bu akşam şans bizimleydi"





"Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak"





Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri karşılaşma sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.





Hollandalı çalıştırıcı, son 10 maçta bir kez kaybettiklerini hatırlatarak, bugün futbol şansının yanlarında olduğunu söyledi.





Ligin ilk 3 haftasında iyi oynamalarına rağmen sadece 1 puan alabildiklerini aktaran Advocaat, "Daha iyi olan taraf bu akşam biz değildik ama maçı kazandık. Son 10 maçta Manchester United, Feyenoord ve Galatasaray gibi takımları yendik. Sadece Antalyaspor'a kaybettik. İyi bir maç değildi ama neden sadece bir maçla değerlendirelim? Son 10 maçtaki performansı bedavadan elde etmedik. Futbolda bazen şansın yanınızda olması lazım. O da bu akşamlardan biriydi. Doğru anlarda golleri attık. Bu akşam şans bizimleydi" dedi.





Advocaat, geride kalan hafta kadro dışı kalan futbolcuları Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'in takımdan ayrılacaklarını dile getirdi.





Transferle ilgili soruya cevap veremeyeceğini ifade eden Hollandalı teknik adam, kadro dışı kalan iki futbolcuyla ilgili şunları kaydetti:





"Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak. Buraya geldiyseniz bu kulübün kurallarına uymak zorundasınız. Bu kurallar, teknik heyet dahil herkes için geçerlidir. Onlar kendi kurallarını koyabileceklerini düşündüler. Birçok hocada bu mümkün olabilir ama bende mümkün olmaz. Bir an gelir bu fazla olur. O an da şu anda geldi ve fazla oldu."





Bu arada sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin, kasığında ağrı hissettiği açıklandı.





Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kasığında ağrı oluştuğu için maçtan çıkmak isteyen Hollandalı futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.





Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel: "Kötü oynadığımız bir maçı üç golle aldık"





"Her takıma saygı duyuyoruz"





Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Volkan, "Kötü oynadığımız bir maçı üç golle aldık. Belki de uzun zamandır Fenerbahçe kalesi bu kadar çok pozisyon yememişti. Çok pozisyon verdik ama skora bakıldığında 3-0 gibi net bir sonuç var. Oyun olarak kötüydük ve istenilen oyunu sergileyemedik ama bazen kötü oynarken kazanmak önemli" dedi.





Karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynayan Volkan, "Bir kalecinin istediği gibi bir maç oldu. Bir gol yemekle veya bir kurtarış yapmakla iyi ya da kötü kaleci olunmuyor. Maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bana görev nasıl düşüyorsa ona yakışır şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. İstediğim gibi bir maç geçti. Zaten bir kaleci maça iyi başlarsa ve istediği gibi toplar gelirse o maçın kahramanı olur" diye konuştu.





Volkan, Gençlerbirliği mücadelesinin şampiyonluk yolunda tamam ya da devam maçı olduğunu, kazanarak yollarına devam ettiklerini aktardı.





Takımın üstünde baskı olduğuna değinen sarı-lacivertli kaleci, "Karşılaşmadan önce bu maçın ya kepenk indirme ya da yolumuza devam etme maçı olacağını söyledim. Bu konuda takımın üzerinde bir baskı vardı. Kaybettiğimiz takdirde şampiyonluk yarışından uzaklaşacak hatta belki de kepenkleri indirecektik ama takım kötü oynamasına rağmen galip gelmesini bildi. Bundan önceki haftalarda yaptığımız derbilerde ve Manchester United maçında çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Bu, günle alakalı. Fazla kafayı yormamak lazım. Biz, iyi bir takımız, iyi futbolcularımız var. Şimdi önümüzde Türkiye Kupası maçı var. Ona yoğun şekilde hazırlanarak, kazandıktan sonra Trabzonspor maçıyla lige devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.





Bu arada Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'e saygı duyduklarını belirtti.





Turuncu-lacivertli ekibin çok iyi futbol oynadığını kaydeden Volkan, "Her takıma saygı duyuyoruz. Medipol Başakşehir, çok iyi futbol oynuyor. Uzun zamandır yenilmeyen ve şu an ligde tek namağlup takım. Bizim 11 puan geriden gelip şampiyon olmuşluğumuz var. Tecrübelerime dayanarak, her şey için çok erken olduğunu düşünüyorum. Devre arasında gelecek veya gidecek oyuncular olur. Bu köprünün altından daha çok sular akar" dedi.





Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Volkan, "Trabzon'a her gittiğimde bu tarz konular gündeme geliyor. Gideceğiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde maçımızı oynayarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.





Volkan, yapımı tamamlanarak açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'yle ilgili ise, "Hayırlı olsun, çok güzel bir stat yapmışlar" diye konuştu.





Volkan, açıklaması sırasında kendisinin ensesine vurarak, şakalaşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'tan kaptanlığı öğrendiğini söyledi.





Özat'ın Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yaptığına değinen deneyimli kaleci, "Ümit ağabey, ilk geldiğimde Fenerbahçe takımının kaptanıydı. Kaptanlığın ne olduğunu kendisinde öğrendim. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ağabeyim. Biz futbolcuların tarafındaydı şimdi hocalık tarafında. Hocalık yönlerini takip edip, ona göre adımlar atacağım" ifadelerini kullandı.





Ümit Özat ise 35 yaşındaki Volkan Demirel'in uzun yıllar daha futbol oynaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Volkan'ın maçın adamı olması, karşılaşmayı izah ediyor. Bu yaşa kadar uzun süre oynamak kolay değil. Herkesin başarabileceği bir şey değil. Çalışıyor ve karşılığını alıyor. Galatasaray'da Muslera'nın çoğu maçta yaptığını Fenerbahçe'de Volkan yapıyor. Volkan, Fenerbahçe tarihi için yerini şimdiden aldı. İnşallah bu değerlere kolay kolay futbolu bıraktırmadan, Buffon gibi 40-41 yaşına kadar gider. Bu temposuyla giderse, inşallah uzun süre daha Fenerbahçe'nin kalesini korur."



