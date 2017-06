A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Bahar Çağlar: "Avrupa Şampiyonası'nda gruptan birinci çıkıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk hedefimiz de Dünya Şampiyonası'na gidebilmek"

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Bahar Çağlar, Ayşe Cora ve Tilbe Şenyürek, Çekya'da 16-25 Haziran'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruplarını birinci bitirerek, Dünya Şampiyonası vizesini almak olduğunu söyledi.

Milli oyuncular Bahar, Ayşe ve Tilbe, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık süreci ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ay-yıldızlıların pota altındaki önemli kozlarından Bahar Çağlar, şampiyonada yer aldıkları B Grubu'nda İtalya, Slovakya ve Belarus gibi güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını ifade etti.

Grup müsabakalarının zor geçeceğini dile getiren tecrübeli basketbolcu, "Grupta tanıdığımız takımlar da var, Belarus ve İtalya gibi. İlk maçımız da Slovakya'yla olacak. Turnuvanın ilk maçı çok önemlidir. Galibiyetle başlayıp, gruptan birinci çıkıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İlk hedefimiz de Dünya Şampiyonası'na gidebilmek." diye konuştu.

Sakatlığından dolayı hazırlıklara geç başladığını vurgulayan Bahar Çağlar, şunlar kaydetti:

"İlk etapta Slovenya kampı vardı daha sonra Rusya ile hazırlık maçları oldu. Güzel gidiyor, ilerliyoruz. Slovenya'ya geç gidebilmiştim. Orada da tedavilere devam ettim. Rusya'ya gidemedim, tedavim burada sürdü. Bu hafta içi takımla ilk idmanımı gerçekleştirdim. Her zaman beraber oynadığım arkadaşlarım olduğu için uyum sürecinde bir sıkıntım olmaz. Avrupa Şampiyonası'na kadar hazır olacağımı düşünüyorum."

Bahar Çağlar, A Milli Takım kadrosundaki genç oyuncu sayısının bu yıl fazla olduğuna dikkati çekerek, "Uyum açısından her şey yolunda. Taktiksel anlamda da daha iyi durumdayız. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce de burada iki tane daha hazırlık maçımız var. Hazırlık maçları takımın durumunu görebilmek açısından gayet verimli oluyor. Bunun sonucunda da hazır bir şekilde şampiyonaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.



Ayşe: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Ayşe Cora, Avrupa Şampiyonası'nda ellerinden gelenin en iyisini yaparak, Dünya Şampiyonası'na gitmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Genç ve dinamik bir kadro ile çalışmanın avantajlı olduğunu savunan 24 yaşındaki basketbolcu, şöyle konuştu:

"Çok enerjik ve iyi hazırlanan bir ekip olduğumuz için elimizden gelenin en iyisini yapıp, her maçı kazanmak için oynayacağız. Genç bir ekip olduğumuz için çok fazla istek ve enerjimiz var. Hedefimiz önce Dünya Şampiyonası'na gitmek, ardından madalya almak. Her takım oraya madalya almak için gidiyor ve herkesin bir iddiası var. Hiçbir maçın kolay geçeceğini sanmıyorum."

Hazırlık dönemini yoğun geçirdiklerini anlatan Ayşe Cora, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fazla zamanımız olmadığı için kısa sürede alabileceğimiz her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. İyi bir basketbol oynamaya çalışıyoruz. Çift antrenmanlarla bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Letonya ile hazırlık maçları var. Kısa sürede çok büyük bir iş başarmak için şampiyonaya gideceğiz. Slovenya'da iyi bir kondisyon dönemi geçirdik. Çok yorucu ve yoğun bir tempoydu. Kalan son 3-4 günde hazırlık maçları oldu. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik."



Tilbe: "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Tilbe Şenyürek, Avrupa Şampiyonası'nı ilk 5 içinde bitirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Şampiyonaya kısa bir zaman kaldığını anlatan Tilbe, hazırlıklarına iyi bir şekilde devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Slovenya kampımız bitti. Kondisyon kampıydı, daha çok atletizm ağırlıklı çalıştık. Adım adım şampiyonaya gideceğiz. İlk maçımız Slovenya ile olacak. Turnuvanın ilk maçı her zamana daha zorlu geçer. Nevriye Yılmaz'ın basketbolu bırakması ve Lara Sanders'ın sakatlığı nedeniyle uzun rotasyonumuz kısıtlı. O yüzden uzun oyunculara sahip Belarus maçının daha zor olacağını düşünüyorum. Umarım gruptan sağ salim çıkarız. Hedefimiz ilk 5'e girip Dünya Şampiyonası'na katılmak."