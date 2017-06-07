A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası organizasyonu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Çekya'da 16-25 Haziran'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, organizasyon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirilen ve son yarım saati basına açık tutulan antrenmanın ardından medya günü etkinliği yapıldı.



Etkinliğe, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da katıldı.



Toplu fotoğraf çekiminin ardından Ekrem Memnun ve oyuncular, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.



Milli takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.