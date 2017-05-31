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Kadın milli hentbolcular, 4'lü turnuvaya katılacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu öncesi Rusya, Makedonya ve Litvanya ile 4'lü turnuvada mücadele edecek

Kadın milli hentbolcular, 4'lü turnuvaya katılacak

 A Milli Kadın Hentbol Takımı, Antalya'da 4'lü turnuvaya katılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı müsabakalar için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

Milliler, 1-3 Haziran tarihlerinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Rusya, Makedonya ve Litvanya ile karşılaşacak.

Türkiye'nin maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Türkiye-Litvanya
2 Haziran:
17.00 Türkiye-Rusya
3 Haziran:
17.00 Türkiye-Makedonya


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #makedonya #litvanya #hentbol #antalya #A Milli Kadın Hentbol Takımı
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