A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu öncesi Rusya, Makedonya ve Litvanya ile 4'lü turnuvada mücadele edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Antalya'da 4'lü turnuvaya katılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı müsabakalar için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık turnuvasında mücadele edecek.



Milliler, 1-3 Haziran tarihlerinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Rusya, Makedonya ve Litvanya ile karşılaşacak.



Türkiye'nin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türkiye-Litvanya

2 Haziran:

17.00 Türkiye-Rusya

3 Haziran:

17.00 Türkiye-Makedonya