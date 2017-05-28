Kahramanmaraş'ta, Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası" mağazası açıldı.

Bir alışveriş merkezindeki mağazanın açılışına, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ile Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler Sorumlusu Hakan Özköse katıldı.



Çebi ve beraberindekiler, mağazanın hayırlı olmasını dileyerek, açılış kurdelesini kesti.



Açılışın ardından Çebi ile birlikte kentte bulunan yöneticiler mağazayı gezerek, taraftarlarla sohbet etti.



Siyah-beyazlı taraftarlar da açılışa ilgi göstererek, Beşiktaş lehine tezahüratta bulundu.