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Kahramanmaraş'ta "Kartal Yuvası" açıldı

Kahramanmaraş'ta, Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası" mağazası açıldı.

Kahramanmaraş'ta "Kartal Yuvası" açıldı

Bir alışveriş merkezindeki mağazanın açılışına, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ile Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler Sorumlusu Hakan Özköse katıldı.

Çebi ve beraberindekiler, mağazanın hayırlı olmasını dileyerek, açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Çebi ile birlikte kentte bulunan yöneticiler mağazayı gezerek, taraftarlarla sohbet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da açılışa ilgi göstererek, Beşiktaş lehine tezahüratta bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş #kartal yuvası #beşiktaş #lisanslı ürün
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