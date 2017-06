"Bu sene daha doğru çalıştığımı, fiziksel ve mental olarak kendime daha iyi baktığımı düşünüyorum. Eminim ki böyle çalışmaya devam ettiğim müddetçe bu sezonu da çok iyi bir dereceyle kapatacağım"

Milli tenisçi İpek Soylu, bu sezonki hedeflerini henüz gerçekleştirememesine rağmen performansının her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) tek kadınlar elemeleri ikinci turunda, çift kadınlarda ise ilk turda veda eden İpek Soylu, AA muhabirine organizasyon, hedefleri ve Türk tenisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu sezonki performansını değerlendiren dünyada 156'ncı sırada yer alan Soylu, seneye iyi başlayamamasına ve hedeflerini henüz gerçekleştirememesine rağmen performansının yükselmeye devam ettiğini belirtti.



"Toprak zeminde daha iyi oynuyorum"

Toprak kortta daha rahat oynadığını vurgulayan Soylu, "Toprak zemin de çok iyi tenis oynadığımı düşünüyorum. Sonuçlarım iyi olmasa da son üç-dört haftadır bazı turnuvalarda çeyrek ve yarı finale kadar yükseldim. En büyük başarılarımı toprak kortta aldım. Oyun tarzıma da çok uyduğunu düşünüyorum. Çünkü agresif bir oyun sergiliyorum. Aynı zamanda kortta biraz daha yavaş harekete olanak olduğu için daha iyi pozisyon alabiliyorum." dedi.

Antrenmanlarını sıklaştırdığını belirten 21 yaşındaki tenisçi, "Kalite olarak oyunum daha çok yükseliyor. O açıdan bayağı pozitif bakıyorum. Bu sene daha doğru çalıştığımı, fiziksel ve mental olarak kendime daha iyi baktığımı düşünüyorum. Eminim ki böyle çalışmaya devam ettiğim müddetçe bu sezonu da çok iyi bir dereceyle kapatacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Tekler veya çiftler kategorilerinden hangisini daha çok sevdiğinin sorulması üzerine Soylu, ikisini de çok sevdiğini, teklerin kendisi için ilk sırada geldiğini ancak çiftleri oynamaktan da büyük keyif aldığı cevabını verdi.

Çiftlerde yapılan maçların iyi birer antrenman olduğunu da kaydeden İpek Soylu, "Kortta biriyle beraber olmak, sorumluluğu paylaşmak çok keyifli tabii ki. Maçta birçok kez servis, vole ve return vuruşlar yapman gerekiyor. Bunların bana çok faydası oluyor. Bu sene de sıralamamı korumam için iyi puan kazanmam gerekiyor, Umuyorum iyi partnerlerle doğru turnuvaları seçerek iyi bir sezon geçiririm." diye konuştu.

Bu sezon hangi organizasyona katılacağı yönündeki soru üzerine milli tenisçi, önümüzdeki hafta Fransa'nın Marsilya şehrinde ITF turnuvası oynayacağını, daha sonra çim sezonuna geçeceklerini belirtti. İpek, Wimbledon Tenis Turnuvası gençler kategorisinin ana tabloya çıktığı ilk organizasyon olması nedeniyle kendisi için özel bir anlamı olduğunu da kaydetti.



"Gerçekten zor bir hayat"

Türk tenis tarihi açısından önemli bir sporcu olduğunun belirtilmesi ve genç tenisçilere ne önerdiğinin sorulması üzerine Soylu, tenisin sabır isteyen ve uzun süre emek verilmesi halinde karşılığının alındığı bir spor olduğunu ifade etti.

Milli tenisçiler olarak elde ettikleri başarıların gençlere ilham kaynağı olmasını istediklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Her şeyin başında yaptıkları işi sevmeleri gerekiyor. Gerçekten zor bir hayat, sürekli seyahat ediyorsun. Aileden ve arkadaşlardan sürekli uzakta otel odasında yaşıyorsun. Bir de bunu çok erken yaşta yapıyorsun. Çok sevmek ve çok çalışmak gerekiyor. Bir de öz güveninin her zaman yerinde olması gerekli. Seni ayakta tutan şey o oluyor."



"İstikrarlı bir çıkış gösterdim kariyerimde"

Gençlerde ve büyüklerde hep istikrarlı bir çıkış gösterdiğini kaydeden İpek, "Hiçbir zaman sezonu daha düşük bir puanla kapatmadım. Her zaman yükseldim. Bir geçen sene aynı kaldım. İki sene önce Bursa'da 50 bin dolar ödüllü kazandığım bir turnuva vardı. Orada oynadığım oyuncular ve galibiyetler önemliydi. Bu seviyede oynamam ayrı bir öz güven kattı bana." şeklinde görüş belirtti.

Yukarı derecelerdeki oyuncuların daha çok 25-26 yaşında bunu başardığına işaret eden milli sporcu, "O nedenle bu seneler, benim için daha çok öğrenmek, gelişmek ve çok maç yapmak için önemli. Yukarıda oynayabilecek seviyeye çıkacağımı düşünüyorum. Bunu da fiziksel ve mental olarak güçlenerek, taktiksel olarak ilerleyerek başarabilirim." ifadelerini kullandı.