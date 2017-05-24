Malili göçmen bir ailenin çocuğu olarak Paris banliyölerinde futbola başlayan Kante, iki farklı İngiliz kulübünde üst üste şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde yetişen ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen N'Golo Kante, sıradışı hayat hikayesini iki farklı İngiliz takımında yaşadığı üst üste şampiyonluklarla taçlandırdı.

Mali'den Fransa'ya 1980 yılında göç eden bir ailenin çocuğu olarak futbola 8 yaşında evlerinin hemen yanındaki JS Suresnes'e ait futbol sahasında başlayan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere kariyerinde önce Leicester City'nin gerçekleştirdiği "peri masalı"nın en önemli kahramanlarından biri oldu. 32 milyon sterlin bonservisle gittiği Chelsea'de sezonu yine zirvede bitirme başarısını gösterdi.

2010 yılına kadar Fransa'nın 9'uncu kademe liginde kariyerini sürdüren, Boulogne'de forma giydiği dönemde maddi imkansızlıklar nedeniyle antrenmana skooter ile gidip gelen Kante, Fransız ekibi Caen'de forma giyerken Olympique Marsilya ve Leicester City tercihleri arasında kaldı. İstekli olarak gelmediği İngiltere kariyerinde ortaya koyduğu performansla hem oynadığı ligin hem de Avrupa futbolunun en iyilerinden biri olmayı başardı.

Kariyerinin daha ilk yıllarında fiziki yapısı ve özverili futbolu nedeniyle büyük kulüplerin radarına giren Paris doğumlu Kante, ekonomik açıdan son iki yılda hayatının en parlak dönemini yaşadı. Ancak sosyal ilişkilerdeki çekingenliği, futbol dünyasındaki yıldız isimlerin aksine lüks tüketime mesafeli duruşu ve tevazusuyla örnek bir yaşam tarzı ortaya koydu.



Şampiyonluğun kilit ismi

Sezona 4-3-3 sistemiyle başlayan Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'nin 3-4-3'e dönmesinin ardından Sırp futbolcu Nemanja Matic ile Kante'nin performansı, savunmanın önündeki tek futbolcu olarak görev yaptığı ilk haftalara göre etkili şekilde arttı.

Leicester ekibinde maç başına 39.16 pas ortalamasıyla mücadele eden genç yıldız, Chelsea'de bu ortalamayı 60.62'ye çıkardı. Geçen sezon girdiği ikili mücadelelerden 175 kez topa sahip olarak çıkan Kante'nin bu alandaki performansı başkent temsilcisinde 124'de kalsa da Premier Lig istatistiklerinde Everton'lı Idrissa Gueye'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.



İtalyanların dilinden anlıyor

N'Golo Kante, kariyerindeki iki şampiyonluğu da İtalyan teknik direktörlerle yaşadı.

Leicester City'e geçen sezon tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'nin tüm sezon boyunca sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma veremediği Kante, mavi-beyazlı ekiple Premier Lig'de 37, Lig ve Federasyon kupalarında ise birer karşılaşmada forma giydi.

Chelsea Teknik direktörü Antonio Conte'nin şampiyonluk yürüyüşünde de en önemli futbolcular arasında yer alan genç futbolcu, Londra ekibiyle ligde 34, finale çıktıkları Federasyon Kupası'nda dört, Lig Kupası'nda da bir maçta oynadı.

Kante, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek tur atladıkları Federasyon Kupası çeyrek final maçında da takımının tek golünü kaydeden isim oldu.



- Cantona'dan sonra tarihe geçti

Fransız futbolcu, vatandaşı Eric Cantona'nın ardından 1993 yılından bu yana farklı iki takımda üst üste şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tarihe geçti.

O dönemki adıyla İngiltere Birinci Ligi'nde 1991-1992 sezonunda Leeds United ile şampiyonluk yaşayan Cantona, bir sonraki sezon adı Premier Lig olarak değiştirilen organizasyonda yeni takımı Manchester United ile şampiyonluk turu atmıştı.

Kante'nin kendisine rol modeli olarak belirlediği isimse Chelsea, Arsenal, Real Madrid gibi Avrupa futbolunun üst düzey kulüplerinde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lassana Diarra.



Şampiyonlar Ligi'ne bir sezon sonra kavuştu

N'Golo Kante, Chelsea'nin transfer teklifini kabul ederek Leicester City ile "Devler Ligi"nde ilk kez mücadele etme fırsatını geri çevirdi.

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Londra ekibi, 2012 yılında şampiyonluğa ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon gruplardan başlayacak ve Kante kariyerinde ilk kez bu organizasyonda yer alacak.

Leicester City, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmış, bu turda İspanya'nın Atletico Madrid takımına elenmişti.



Manchester United'ın canını yaktı

İngiltere kariyerinde 6'şar maçla en fazla Tottenham Hotspur ve West Ham United'a karşı forma giyen Kante, en çok Manchester United ağlarını sarstı.

Bu sezon ligin ilk yarısında 4-0 mağlup ettikleri Manchester United karşısında takımının son golünü kaydeden yıldız futbolcu, Federasyon Kupası çeyrek finalinde de Manchester ekibini kupanın dışında bırakan golü attı.

Kante, Leicester City formasını giydiği dönemde de tek golünü Watford'a karşı atmıştı.



Ödüller Kante'ye

İki sezondur İngiliz futbolunda adından en çok söz ettiren futbolculardan biri olan Kante, sezon sonunda ödülleri de topladı.

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), 300'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada Fransız orta saha oyuncusunu "yılın futbolcusu" seçerken, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) de aynı daldaki ödüle Kante'yi layık gördü.