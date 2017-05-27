Teknik direktör Barisic: "Kayserispor maçını kesinlikle kazanmamız lazım. İçeride son maçımız ve bu taraftara bir teşekkür maçı da olacak"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, "Kayserispor maçını kesinlikle kazanmamız lazım. İçeride son maçımız ve bu taraftara bir teşekkür maçı da olacak." dedi.



Barisic, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının analizini yaptıklarını ve bunu oyuncularıyla paylaşacaklarını söyledi.



Zoran Barisic, şöyle konuştu:



"Kayserispor maçını kesinlikle kazanmamız lazım. İçeride son maçımız ve bu taraftara bir teşekkür maçı da olacak. Amacımız sezon başında ligde kalmaktı, taraftarımız sayesinde bunu gerçekleştirdik. İç saha maçlarında taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Bu maçı kazanarak kulübümüze iyi bir hediye vermek ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz."



Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı



Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda teknik çalışma yapıldı.



Antrenmana, sakatlıkları bulunan Dejan Lazarevic ve Iasmin Latovlevici katılmadı.



Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, Lazarevic ve Latovlevici'den yoksun kampa girdi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor-Kayserispor maçını, hakem Bülent Bi̇ri̇nci̇oğlu yönetecek.



Ligde 10. randevu



Lig tarihinde ilk defa 2010-2011 sezonunda karşılaşan iki takım, yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 9 maçtan her iki ekipte 4'er kez galibiyetle ayrıldı, bir maçta golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Kardemir Karabükspor'un 8 golüne Kayseri ekibi, 10 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-0 kazanmıştı.





