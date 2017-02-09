Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçına hazır

Yarın sahasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, izinli olan Abdou Razack Traore'nin dışında bütün futbolcular katıldı.

Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından Traore'den yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'da yarın saat 19.00'da başlayacak maçı beklemeye başladı.



Tudor: "Yarın ki maçı sabırsızlıkla bekliyorum"

Tudor, kamp öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ligin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu savunan Tudor, "Hocaları ve kadroları çok iyi. Hocaları onları iyi motive edecektir ama biz de motiveyiz. Bizim kadar onlar için de zorlu bir maç olacak. Beşiktaş sadece Türkiye için değil Avrupa ligi için de üst düzey bir ekip. Yarın ki maçı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bazı kulüplere transfer olacağı söylentilerinin performansını etkileyip etkilemediği şeklindeki soruyu cevaplandıran Todor, "Hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar dedikodu, futbolda olağan şeyler. Bunlar beni daha çok motive ediyor. İlk gün nasılsam şu anda öyleyim. Burada çalışıyorum ve burası için kendimi vermeye hazırım." şeklinde konuştu.

Sezon sonunda kulübüyle sözleşme yenilemeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise Tudor, "Zaman gösterecek. Günümüze odaklanmak şu anda daha güzel. İleride ne olacağını hep beraber görürüz." ifadelerini kullandı.