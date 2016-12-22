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Kardemir Karabükspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

- Sakatlıkları bulunan Alexe ve Skulason, idmana katılmadı

Kardemir Karabükspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

 (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Marius Silviu Alexe ve Olafur Ingi Skulason, antrenmana katılmadı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk yarının son maçını kazanmak istediklerini, ikinci yarıya moralle başlamalarının önemli olduğunu kaydetti.

Kardemir Karabükspor, yarın kara yoluyla Kayseri'ye giderek kalacağı otele yerleşecek. Kırmızı-mavililer, çalışmalarına burada devam edecek.

Etiketler; #antrenman #futbol #kardemir karabükspor #Kayserispor #süperlig #spor toto süper lig
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