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Kardemir Karabükspor'da Kayserispor mesaisi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kardemir Karabükspor'da Kayserispor mesaisi

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü sahasında Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, şut atarak tamamladı.

Antrenmana, izinli olan kaleci Ahmet Şahin katılmadı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabi̇ri̇ne yaptığı açıklamada, sahalarında sezonun son maçını oynayacaklarını ve taraftarlarına galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tolga gül #spor toto süper lig #kardemir karabükspor #futbol
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